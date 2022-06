So beugen Sie vor Gesund in den Urlaub: Was tun beim Reisen gegen Thrombose, Sonnenbrand & Co.

Urlaub und Reisen sollen Spaß machen und natürlich will man gesund wieder nach Hause kommen. Wissen Sie, was für Impfungen für welche Länder nötig sind, wie Sie auf langen Urlaubsreisen einer Thrombose vorbeugen und was es mit Affenpocken auf sich hat? Mediziner Dr. Thomas Dietz weiß Rat. Außerdem kennt er Übungen und Tipps gegen Nackenschmerzen beim langen Sitzen und erklärt, worauf Sie beim Sonnenbaden achten müssen, um sich nicht die Haut zu verbrennen.