Balance halten: An- und Entspannung auch in stressfreien Zeiten, faktisch als Lebenseinstellung. Sich selbst kontinuierlich im Blick behalten: Was habe ich an diesem Tag/in dieser Woche zu "leisten"? Was fordert mich, und was fördert mich, was tut mir gut an diesem Tag/in dieser Woche, oder was muss ich noch "Gutes einplanen"? Also in Summe: Gelernte, etablierte und kontinuierlich praktizierte Selbstfürsorge ist ein wichtiger Faktor für unsere psychische (und körperliche) Gesundheit.