Besser ist es daher, auf Lebensmittel mit viel Eiweiß und Ballaststoffen zu setzen. Damit steigt der Blutzucker nicht so schnell an, die Insulinkurve bleibt flacher und man bleibt länger satt. Wen zwischendurch der "kleine Hunger" packt, sollte sich für Snacks entscheiden, die die Insulinproduktion nicht so stark aktivieren.