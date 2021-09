Therapie Was Sie gegen Rheuma tun können

Wie heißt es so schön, nach der Theorie kommt die Praxis. Deshalb möchten wir Ihnen einige ganz praktische Rezepte zum Nachkochen an dieser Stelle mit an die Hand geben. Sie stammen aus der Broschüre „Die richtige Ernährung bei Rheuma“ der Deutschen Rheuma-Liga. Hier finden Sie auch weitere Anregungen für Ihre gesunde Küche.

Pastinaken schälen und in Stücke schneiden, danach in wenig Wasser kochen und anschließend pürieren. Mit Kräutersalz und Pfeffer würzen, dann mit etwas Thymian und Koriander, frischer oder Tiefkühl-Petersilie und einem Klecks Butter abschmecken.

Den Kürbis waschen und komplett in den Ofen schieben. Bei 175 Grad 30 bis 40 Minuten backen. Die Schale sollte dabei nicht verbrennen. Ein angenehmer Maronen-Duft verrät, dass der Kürbis gar wird. Den weichen Kürbis etwas abkühlen lassen. Die Zwiebel und den Ingwer klein schneiden und in etwas Öl andünsten. Der abgekühlte gegarte Kürbis lässt sich jetzt ohne großen Kraftaufwand in Stücke schneiden. Dabei die Kerne und den Strunk entfernen. Die übrigen Stücke mit etwas Gemüsebrühe, Ingwer und Zwiebelstückchen in einen Topf geben und pürieren. Bei mittlerer Hitze die Currypaste (Vorsicht, scharf!) hinzugeben. Kokosmilch unterrühren. Mit Pfeffer, Salz und frisch geriebenem Muskat abschmecken.