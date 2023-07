Ob Sonnenbäder, Sauna, eisiger Wind oder scharf gewürztes Essen - alles, was den Blutkreislauf in den Kapillargefäßen der Gesichtshaut anregt, kann ein Auslöser für Rosazea sein. Ebenfalls in Verdacht stehen eine erbliche Veranlagung, ein gestörtes Immunsystem, Stress, Alkohol, Medikamente und bestimmte Haarbalgmilben, die sich in der rissigen Haut einnisten und sie entzünden können.