Rückenschmerzen Innovatives Sportmedizin-Programm soll OP’s vermeiden

Glücklicherweise kommt das seltener vor als viele wahrscheinlich vermuten: "Rund 80 Prozent der Patienten, die einen Bandscheibenvorfall haben, müssen keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, der Schmerz geht von selbst wieder weg. 20 Prozent brauchen eine Therapie. Und von diesen 20 Prozent brauchen weit unter zehn Prozent einen operativen Eingriff", so Disch. Doch auch mit dem Tag der Operation ist die Therapie nicht zu Ende. Denn wer einmal am Rücken operiert wurde, sollte ein Leben lang seine Rumpfmuskulatur trainieren, um beschwerdearm zu bleiben. Die besten Übungen dafür bekommen die Patienten in Dresden mit dem "Ran Rücken"-Programm an die Hand.