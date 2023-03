Dr. Jens Seifert: Im MRT liegt man in einer sehr warmen Röhre entspannt auf einer Schaumstoffmatte. Dadurch liegen oft alle Wirbel in einer Linie. Erst wenn der Patient aufsteht und die Last der Schwerkraft darauf trifft, kommt es zum sichtbaren Gleiten und manchmal erst bei den sogenannten Funktionsaufnahmen in Vor- und Rückneige.