Die WHO empfiehlt für Erwachsene pro Woche mindestens 2,5 Stunden Ausdaueraktivitäten und mindestens zweimal pro Woche Muskeltraining. Doch auf diese Dauer kommen die Wenigsten.

Sportpädagoge Ulrich Kuhnt hat einen Ratgeber veröffentlicht, der genau dort ansetzt. Das "Rückenbuch für Faule" erklärt, wo wir im Alltag Spielräume finden, um unserem Rücken auf Dauer Gutes zu tun. Und wie ganz nebenbei, beim Warten an der Ampel, beim Zähneputzen oder am Schreibtisch, der Körper in Bewegung gerät.