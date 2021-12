Potenziell gesundheitsschädlich "Gewürze Markranstädt" ruft Gewürze zurück

Hauptinhalt

Das Unternehmen "Gewürze Markranstädt" ruft Gewürzpackungen zurück.

In dem Zimt, der in allen Produkten enthalten sei, seien geringe Rückstände von 2-Chlorethanol nachgewiesen worden, was als krebserregend gilt.