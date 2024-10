Vielleicht haben Sie es in den Nachrichten gehört oder in den Aushängen einzelner Läden mitbekommen? – Verletzungsgefahr durch das Verzehren von Eiswürfeln, Krankheitserreger bei geräucherten Sprotten, gesundheitsschädliche Substanz in Kirchererbsenmehl: Das sind drei Gründe für im Oktober 2024 zurückgerufene Produkte.

"Die Verbraucher müssen öffentlich informiert werden und zwar so, dass die Information sie auch erreicht. Dies kann je nach Einzelfall etwa über einen Aushang in den Verkaufsräumen, eine Veröffentlichung im Internet, in Printmedien, über Presseagenturen oder in den Hörfunkmedien erfolgen", erklärt das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Niedersachsen auf seiner Homepage. Zudem müssen auch die zuständigen Behörden darüber informiert werden. Diese prüfen auch die Rückrufaktionen und können auch selber welche anordnen.