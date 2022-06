Raddicchio enthält viele Mineralstoffe wie Kalzium und Kalium, B-Vitamine, die Vitamine C und A. In den Blattrippen ist der gesunde Bitterstoff Intybin gespeichert, der für den herben, leicht bitteren Geschmack sorgt. Intybin regt den Appetit an und wirkt verdauungsfördernd. Außerdem soll er den Cholesterinspiegel senken.