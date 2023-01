Mit der "FAST"-Methode können Sie prüfen, ob ein Schlaganfall vorliegt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei einem Schlaganfall kommt es in 80 bis 90 Prozent der Fälle zum Verschluss einer Gehirnarterie. In den übrigen Fällen blutet es aus einer Gehirnarterie in das Gehirn. Chronischer Bluthochdruck und Arterienverkalkung sind die wichtigsten Risikofaktoren. Manchmal kündigt sich ein Schlaganfall bereits vorher an, teils mit Symptomen wie beim "echten" Schlaganfall. Die Beschwerden verschwinden jedoch wieder.



Ob es sich um einen Schlaganfall handelt, kann mit der "FAST"-Methode geprüft werden. F steht für "Face": Sehen Sie sich das Gesicht an, ob es einseitig gelähmt ist. "A" steht für "Arme": Lassen Sie den Betroffenen beide Arme heben. "S" steht für "Sprache": Hören Sie genau hin, ob der Betroffenen verwaschen spricht. "T" steht für "Time": Verlieren Sie keine Zeit und wählen die 112.