Dany Wieländer: Für eine gesunde Schilddrüse ist eine ausreichende Jodversorgung wichtig. Es wird eine tägliche Jodzufuhr von 150-200 Mikrogramm empfohlen, Schwangere haben einen noch höheren Bedarf. Fisch enthält viel Jod: In 100 Gramm Seefisch können bis zu 250 Microgramm enthalten sein. Da Deutschland ein Jodmangelgebiet war und ist, wurde Anfang der 1990er-Jahre das jodierte Speisesalz eingeführt, um die Jodversorgung der Bevölkerung zu verbessern.

Auch Selen ist wichtig für die Schilddrüse, es ist beteiligt an der Schilddrüsenhormonaktivierung. Einen hohen Selengehalt haben z.B. Nüsse, vor allem Paranüsse. Die Jodaufnahme hemmen können dagegen Gemüsesorten wie Kohl und Rettich. Da diese aber sicher nicht täglich auf unserer Speisekarte stehen, ist der Genuss aus Schilddrüsensicht unbedenklich. Außerdem sind diese Gemüse auf der anderen Seite ja gute Vitaminlieferanten (z.B. reich an Vitamin C).