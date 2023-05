Die Schilddrüse wiegt nur zwischen 18 und 25 Gramm. Doch das kleine Organ hat es in sich. Es steuert mit seinen Hormonen den gesamten Stoffwechsel und beeinflusst auch, wie schnell oder langsam unser Herz schlägt. "Das Trügerische ist, dass gerade bei Älteren eine leichte Überfunktion der Schilddrüse praktisch symptomlos vorliegt. Aber gerade in dieser Patientengruppe sind die Konsequenzen mit erhöhter Rate an Vorhofflimmern ein Problem", warnt Dr. Stefan Karger aus Leipzig, der sich als Endokrinologe mit Krankheiten und Funktionsstörungen von Drüsen beschäftigt. "Diese stillen Konsequenzen, die sich im Hintergrund abspielen, sollte man nicht unterschätzen", warnt er.