Servicestunde | 19.05.2021 Schlafstörungen - Wie kann ich wieder besser schlafen?

Hauptinhalt

Schlechter Schlaf und heftige Träume, Grübeleien und ernste Sorgen. Es kann vieles geben, was uns um den Schlaf bringt - Ihre Fragen dazu beantwortet am Mittwoch live Dr. Carolin Marx-Dick, Psychologin und Schlafexpertin in Dresden. Rufen Sie an, ab 11 Uhr in der Servicestunde von MDR THÜRINGEN – das Radio. Telefon 0800-2181616.