Besser schlafen Tipps für einen erholsamen Schlaf

Schlafstörungen nehmen zu. Gerade in Zeiten, in denen man vermehrt mit Unsicherheiten leben muss, finden immer weniger Menschen einen erholsamen Schlaf. Das ist fatal, da ein guter Schlaf wichtig für das Immunsystem ist. Aber wie erkenne ich eigentlich Schlafstörungen und was kann ich dagegen tun? Schlafmediziner Prof. Peter Young gibt Tipps, wie Sie einen gesunden Schlaf finden.