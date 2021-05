Zu kaum einem anderen Thema kursieren so viele Mythen wie zum Schlaf: Je älter man wird, umso weniger Schlaf braucht man, der Schlaf vor Mitternacht ist am gesündesten und so weiter… Fakt ist: Jeder Mensch tickt anders – auch und ganz besonders beim Thema Schlaf. Sogenannte Chrono- oder auch Schlaftypen wie Lerchen und Eulen, also Frühaufsteher und Langschläfer, gibt es tatsächlich. Sie können verschieden stark ausgeprägt sein. Es gibt auch Mischformen, die weder das Eine, noch das Andere sind.