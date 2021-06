Professor Oliver Weingärtner: Die Spritze ist allgemein zugelassen für Patienten mit Hypercholesterinämie, also Patienten mit erhöhtem Cholesterinspiegel. Bei uns ist es so, dass wir das Medikament im Moment nur den Patienten geben, die die bisherigen Medikamente nicht vertragen oder ihre Zielwerte unter maximaler cholesterinsenkender Therapie nicht erreichen.

Professor Oliver Weingärtner: Der in der Spritze enthaltene Wirkstoff Inclisiran senkt das LDL-Cholesterin um zirka 50 bis 60 Prozent. Und das Tolle an der Substanz ist, dass die Wirkung der Spritze für sechs Monate anhält. Das heißt, zwei Spritzen pro Jahr reichen aus, um bei den Patienten das "böse" Cholesterin zu halbieren. Das ist fantastisch.

Professor Oliver Weingärtner: Die Spritze wirkt tatsächlich ähnlich wie der Covid-Impfstoff auf mRNA-Basis. Nur dass es keine Impfung ist gegen Cholesterin, sondern dass ganz spezifisch ein Protein in der Zelle gehemmt wird: nämlich das sogenannte PCSK9. Das ist ein Protein, das den Abbau von Cholesterin hemmt. Der Wirkstoff der Spritze sorgt also dafür, dass die Zelle weniger PCSK9 produziert, und dadurch wieder mehr Cholesterin abgebaut wird. Das heißt, wir reden über ein Medikament, was nicht klassischerweise außerhalb der Zelle wirkt, wie bei den anderen Medikamenten, sondern ganz spezifisch in der Zelle ein Protein stoppt.