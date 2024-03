Leidet der Patient hingegen unter einem akuten Gichtanfall, sind Kühlung, Ruhigstellung und Medikamente angezeigt. So sollten beispielsweise Entzündungshemmer und Colchicin oder Kortison bis zum Abklingen der Symptome eingenommen werden. Langfristig sollten Betroffene ihre Ernährung anpassen, indem sie weniger Fleisch und Alkohol, aber auch weniger Fruktose, die z.B. in Obstsäften oder Smoothies enthalten ist, zu sich nehmen, so Lorenz.