Bandscheibe Neues Ganzkörper-Röntgen hilft bei OP-Entscheidung

Es sieht ein bisschen aus wie eine futuristische Sicherheitskontrolle am Flughafen. Doch es handelt sich um eine kleine Revolution der Röntgentechnologie. Für 20 Sekunden stehen Erwachsene im Klinikum Marburg in einer kleinen Kabine und werden gleichzeitig von vorn und von der Seite gescannt. Dann liefert das EOS-Röntgensystem ein lebensgroßes 3-D-Abbild vom kompletten Skelett.

"Wir sehen nicht nur Ausschnitte der Wirbelsäule wie bei den herkömmlichen Methoden, wir können uns ein Bild vom Gesamtkörper machen. Das ist wichtig, weil man auch Kompensationsmechanismen erkennt. Man sieht, was macht das Sprunggelenk, was macht das Knie, die Hüfte? Man sieht also, ob der Körper insgesamt in der Balance steht§, sagt Privatdozent Dr. Jörg Franke, Leiter des Wirbelsäulenzentrums am Klinikum Magdeburg.