Bei einer akuten Pankreatitis treten sehr plötzlich sehr starke, krampfartige Schmerzen auf, die sich gürtelförmig in den Rücken ausbreiten und bis in die rechte Schulter ausstrahlen können. Oft geht sie mit Übelkeit und Erbrechen einher. "In Ausnahmefällen können Medikamente wie Immunsuppressiva etwa gegen Rheuma oder eine angeborene Fettstoffwechselstörung dahinterstecken", erklärt Prof. Albrecht Hoffmeister, Leiter des Bereichs für Gastroenterologie am Uniklinikum Leipzig.