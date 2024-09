Dr. Malessa: Unter einem Schmerzgedächtnis versteht man verschiedene Veränderungen, die sich im Nervensystem abspielen, wenn ein Schmerz längere Zeit anhält. Diese Veränderungen zeigen sich sowohl biochemisch, als auch physiologisch oder morphologisch. Das heißt Nervenzellen verändern sich nicht nur in ihrer Funktion, sondern sogar in ihrer Struktur, was man sich früher so nie vorstellen konnte.