"Leaky Gut"-Syndrom Schmerzen durch Löcher im Darm?

"Leaky Gut" ist englisch und bedeutet so viel wie "löchriger Darm". Dass unser Darm durchlässig ist, ist völlig normal und auch gut so. Schließlich gelangen wichtige Nährstoffe über die Darmschleimhaut ins Blut und werden so vom Körper aufgenommen. Mediziner sprechen von der Darmpermeabilität – also der Durchlässigkeit.