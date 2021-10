Dr. Nadja Dornhöfer: Gebärmutterschleimhaut sitzt normalerweise in der Gebärmutterhöhle. Bei Endometriose ist sie versprengt in andere Organe, vor allem in die Eierstöcke oder auch in die freie Bauchhöhle, manchmal auch in die Trennwand zwischen Darm und Scheide. Manchmal kann die Endometriose auch in den Darm einwachsen, das sind aber schon sehr fortgeschrittene Fälle. Die Gebärmutterschleimhaut am falschen Ort führt lokal zu Entzündungen und zu schweren Verwachsungen und macht zyklische Beschwerden, weil sie dem hormonellen Zyklus der Frau unterliegt.