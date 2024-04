Hierbei handelt es sich um ein Nervenkompressionssyndrom, also eine Einengung des Nervs. Die Ursache dafür liegt eigentlich im Handgelenk. Dort befindet sich ein ziemlich großer Nerv in einem relativ schmalen Tunnel. Ist er geschädigt, schwillt er an, im Tunnel wird es zu eng. Das Problem: Dieser Mittelnerv versorgt auch Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Es kommt zu unangenehmem Kribbeln, Taubheit, im fortgeschrittenen Stadium auch zu Schmerzen und Kraftverlust.