Um die Beweglichkeit wiederherzustellen, sollte vor allem die Muskulatur gedehnt werden und das möglichst jeden Tag für ein paar Minuten. Erste Unterschiede sind schon nach kurzer Zeit zu spüren. Daher am kleine Übungen gleich in den Alltag integrieren: Morgens nach dem Aufstehen im Stehen ausgiebig dehnen, also mit der Hüfte kreisen. Dabei auch mal einen Ausfallschritt machen oder die Dehnung mit leicht gebeugten Knien ausführen.

Auch bei der Zubereitung der Mahlzeiten in der Küche können wir die Situation nutzen und die Hüfte bewegen. An der Anrichte abstützen und in den Einbein-Stand gehen, mit dem freien Bein dann Pendelschwünge oder Schleifenbewegungen machen.

Wir erklären weitere Dehnübungen für die wichtigsten Muskelgruppen rund um die Hüfte:

Übung für Rücken- und Gesäßmuskulatur

Mit ausgestreckten Beinen gerade auf den Boden setzen und dabei so gut wie möglich die Fußspitzen mit den Händen umfassen. Bei dieser Übung werden vor allem Muskeln im Rücken gedehnt, außerdem die Gesäßmuskulatur und Muskeln, die das Kniegelenk beugen.

Übung für die Oberschenkelmuskulatur

Jetzt geht es um die Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur. Dazu zunächst auf beide Unterschenkel auf den Boden setzen, sodass sich Hacken und Hintern berühren. Mit dem Oberkörper leicht nach vorn beugen und die linke Hand vor dem Körper aufstützen. Das rechte Bein so weit wie möglich nach hinten schieben und den Unterschenkel nach oben anwinkeln. Mit der rechten Hand den rechten Fuß umfassen und sanft an den Körper heranziehen. Es sollte ein leichtes Ziehen am vorderen Oberschenkel spürbar sein. Auch hier wieder die Seiten wechseln.

Übung für Wirbelsäulen- und Gesäßmuskulatur

Diese Übung ist auch als Drehsitz aus dem Yoga bekannt: Dabei werden der große Gesäßmuskel und die Wirbelsäulenmuskulatur gedehnt. Dazu auf den Boden setzen und den Oberkörper zur rechten Seite eindrehen. Den rechten Arm dabei hinter dem Rücken abstützen. Das linke Bein liegt lang ausgestreckt und das rechte Bein wird über dem linken Bein aufgestellt. Den linken Ellenbogen sanft gegen das rechte Knie drücken, dadurch wird die Dehnung zusätzlich unterstützt. Danach die Seite wechseln.

Übung für die ganze seitliche Muskelkette

Im Stehen werden als nächstes die ganze seitliche Muskelkette und besonders die Muskeln und Faszien am äußeren Oberschenkel gedehnt: Die Füße stehen dabei fest auf dem Boden, etwas mehr als schulterbreit auseinander. Bei der Dehnung zur linken Seite den rechten Oberarm weit nach oben strecken und das linke Knie etwas beugen. Die Dehnung erfolgt von den Finger- bis in die Zehenspitzen. Um den Effekt noch zu verstärken, mehrere Atemzüge bewusst tief ein- und ausatmen und mit jedem Atemzug die Dehnung verstärken. Anschließend ist die andere Seite an der Reihe.