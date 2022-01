Prof. Maik Hoberg: In Deutschland leiden bis zu fünf Millionen Menschen an Arthrose. Doch die OP ist der letzte Schritt. In aller Regel werden Knieprothesen nur dann empfohlen, wenn alle anderen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Meist haben die Patienten zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Die Entscheidung zur OP trifft der Patient in Abstimmung mit seinem Orthopäden oder Chirurgen. Zudem besteht immer auch die Möglichkeit, sich eine zweite Meinung einzuholen.