Prof. Dr. Pierre Hepp: In den letzten 20 Jahren hat sich viel getan. Ein Knie wird in aller Regel nicht mehr aufgeschnitten, sondern minimalinvasiv operiert (Arthroskopie). Bei solchen Schlüssellochoperationen kann ich mithilfe einer speziellen Kamera, die durch ein nadeldünnes Endoskop eingeführt wird und ein stark vergrößertes Bild liefert, das Gelenk von innen sehen. Durch zwei weitere kleine Zugänge führen wir die Arbeitsinstrumente ein. Die Instrumente wurden wesentlich verfeinert und verbessert. Sie sind heute so präzise, dass ich Risse an einem Meniskus sogar nähen kann. Das wäre so vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen. Auch bei der Diagnose gehen wir in Corona-Zeiten neue Wege. Ich treffe meine Patienten neuerdings in einer Videosprechstunde. Jeder Patient erhält dafür einen Termin und einen individuellen Link, mit dem er auf ein abgeschirmtes Internetportal geleitet wird. In der heutigen Zeit ist es ein großer Vorteil, sich ohne Maske gegenüber sitzen zu können. Das Gespräch unterscheidet sich ansonsten kaum von einer Face-to-Face-Situation. Durch gezielte Fragen kann ich die Art der Verletzung eingrenzen. Liegen mir Befunde und MRT-Bilder vor, kann ich mit dem Patienten gemeinsam einen Therapieplan erstellen. Natürlich kann man das nicht in allen Bereichen machen, aber für die Orthopädie und Unfallchirurgie sind Videosprechstunden bestens geeignet.