Rückenleiden und Probleme mit dem Muskel-Skelett-System gehören zu den Hauptgründen für Krankschreibungen. Laut DAK-Gesundheitsreport für das Jahr 2022 verzeichnete die Krankenkasse im bundesweiten Durchschnitt einen Anstieg von fünf Prozent an Fehlzeiten bei ihren Versicherten. "Rückenschmerzen und vergleichbare Probleme verursachten 354 Fehltage je 100 Versicherte (Vorjahr: 337 Tage)", heißt es darin.*

Die häufigsten Ursachen und deren Behandlungsmöglichkeiten haben wir hier zusammengetragen. Zudem gibt es hier viele Tipps, wie Sie kleine Trainingseinheiten in den Alltag einbauen können, um Ihre Rückenmuskulatur zu stärken und das Risiko, Rückenschmerzen zu erleiden, verringern können.

*Die seit Anfang 2022 durchgeführte elektronischen Meldung der Krankschreibung könnte laut der DAK-Analyse auch zu einem Anstieg der erfassten Fehltage geführt haben. "Durch die sogenannte eAU tauchen nun auch Krankheitsfälle in der Statistik auf, die in der Vergangenheit nicht erfasst wurden, weil die gelben Zettel bei den Versicherten liegenblieben", wird in der Auswertung erklärt.