Eine schwere Skoliose ist dagegen nicht zu übersehen. Sie zeigt sich häufig in einem abstehendem Schulterblatt und einem Buckel beim Vorneigen, sowie einem Schiefstand des Beckens und/oder der Schulter. Unbehandelt wird sie immer schlimmer, was bei älteren Menschen zu massiven Rückenschmerzen und sogar Atemproblemen führen kann. Jedes 50. Mädchen in Deutschland hat eine solche Skoliose. Mädchen sind deutlich häufiger von einer Skoliose betroffen als Jungs. Die meisten Skoliosen bilden sich im vorpubertären oder pubertären Wachstumsschub aus. Wichtig ist dann vor allem schnelles Handeln. Eltern, die denken, dass am Rückgrat ihres Kindes etwas nicht stimmt, sollten schnellstmöglich einen Arzt kontaktieren.