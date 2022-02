Ist der Happen bereit, verschluckt zu werden, geht unsere Zungenspitze nach oben in Richtung Rachenhinterwand. Das führt zur Auslösung des eigentlichen Schluckaktes über unseren Schluckreflex. "Das ist jetzt die spannendste Phase", sagt Prof. Michael Fuchs. Denn in nur 0,7 Sekunden geschehen mehrere Dinge gleichzeitig: Das Gaumensegel dichtet die Nase ab, damit kein Nahrungsbrei in die oberen Luftwege gerät. Der Kehlkopf hebt sich etwas, der Kehldeckel schließt sich – damit sind die unteren Luftwege verschlossen. Gleichzeitig wird die Speiseröhre aufgezogen. Auf der Rückfläche des Kehldeckels rutscht die Nahrung nun Richtung Magen.

So kurz die sogenannte Rachenphase ist, so störanfällig ist sie auch. "Die schlimmste Komplikation ist die sogenannte Aspiration, also das Einatmen von Nahrung", erklärt Prof. Fuchs. "Der Kehlkopf hat eigentlich einen Schutzmechanismus, den Hustenreflex. Aber unsere Reflexe lassen im Alter nach." Die Gefahr: Wenn Speisebrei in die Luftröhre und dann in die Lunge rutscht, kann sich daraus sogar eine Lungenentzündung entwickeln – für ältere Menschen potenziell lebensbedrohlich.