Die Anzahl der Schulteroperationen steigt seit einiger Zeit kontinuierlich an. Früher galt der Einsatz von Schulterendoprothesen, also künstlichen Schultergelenken, als sehr kompliziert und aufgrund der besonderen Anatomie der Schulter auch als anfälliger für Komplikationen als Hüft- oder Knieprothesen. Doch in den vergangenen Jahren haben sich Implantate und OP-Verfahren deutlich verbessert.