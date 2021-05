Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung von rheumatischen Krankheiten ist eine frühzeitige Erkennung. Aktuelle Zahlen zeigen, dass in Deutschland auf rund 1,5 Millionen Erkrankte nur gut 600 Fachinternisten mit dem Schwerpunkt Rheumatologie kommen. Woran liegt das?

Ulrike Lorenz: Ziel ist der Beginn der Behandlung so früh wie möglich, möglichst innerhalb von drei Monaten, besser vier bis sechs Wochen nach Symptombeginn. Leider gelingt dies nicht immer. Ein Grund dafür ist die, bezogen auf die Bevölkerungszahl, zu geringe Anzahl Internistischer Rheumatologen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Zum einen ist bereits im Studium das Fachgebiet Rheumatologie häufig unterrepräsentiert: Nicht jede Universität verfügt über einen Lehrstuhl im Fach Rheumatologie. Zum anderen besteht der Mangel an Internistischen Rheumatologen schon seit vielen Jahren, damit gibt es auch nach dem Studium weniger Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Fachbereich. Auch das Krankenhausabrechnungssystem begünstigt momentan eher andere Gebiete der Inneren Medizin, in denen dann Weiterbildungsstellen finanzierbar sind. Ähnlich sieht es auch in dem Spezialgebiet der Rheumaorthopädie aus.

Im Unterschied zu Händen werden Füße bei der Suche nach Rheumazeichen oft vernachlässigt. Auf welche Symptome sollte ich besonders achten?

Ulrike Lorenz: Achten Sie auf Schmerzen, die auch in Ruhe bestehen oder in Kombination mit Schwellungen oder Rötungen von Gelenken auftreten. Zudem können auch Schmerzen und Schwellungen im Sehnenverlauf auftreten. Des Weiteren müssen auch Entzündungen eines ganzen Zehs abgeklärt werden. Bei Erkrankungsbeginn geben zwischen 20-50 Prozent der Patienten Probleme an den Füßen an. Die Füße finden jedoch nicht selten erst bei Einschränkungen der Mobilität oder Problemen in der Schuhauswahl Beachtung.

Was genau versteht man unter einem Rheumafuß? Lässt er sich vermeiden?

Ulrike Lorenz: Unter einem sogenannten "Rheumafuß" verstehen wir typische Fußveränderungen, die im Rahmen der Rheumatoidarthritis auftreten können. Im Bereich des Sprunggelenkes und der Ferse handelt es sich dabei um ein Wegknicken der Ferse nach außen, den Knickfuß, im Bereich des Mittelfußes um ein Absenken bzw. den kompletten Verlust des Längsgewölbes, den Senk- bzw. Plattfuß. Im Bereich des Vorfußes kommt es häufig zu einem Auseinanderweichen der Mittelfußknochen, dem so genannten Spreizfuß. Dieser wird häufig von Fehlstellungen der Zehen begleitet, dem Hallux valgus am Großzeh etwa, oder an den Kleinzehen von Krallenzehen bis hin zu schweren Gelenkfehlstellungen. Leider lässt er sich nicht in jedem Fall vermeiden.

Ein Rheumafuß kann etwa zu einem Hallux Valgus führen. Bildrechte: imago/Science Photo Library

Welche Therapien sind zur Behandlung des rheumatischen Fußes angezeigt?

Ulrike Lorenz: Grundlage der Behandlung ist in jedem Fall die medikamentöse Therapie mit Tabletten, Spritzen oder Infusionen: die Basistherapie. Diese systemische Therapie muss engmaschig kontrolliert und optimiert werden. Sie unterdrückt u.a. die Entzündungen der Gelenkinnenhäute und der Sehnenscheiden und kann so der Zerstörung von Gelenken, Kapseln, Bändern und Sehnen und damit dem Verlust stabilisierender Strukturen vorbeugen. Leider kann jedoch im Verlauf der Erkrankung die Zerstörung dieser Strukturen nicht in jedem Fall verhindert werden.

In frühen Stadien der Fußveränderungen kann eine Beschwerdereduktion durch maßgefertigte Einlagen erreicht werden. Auch Zurichtungen am Schuh können zu einer Beschwerdelinderung beitragen und den Abrollvorgang erleichtern. Sie sind jedoch nicht für jeden Patienten geeignet. Bei Entzündungen eines einzelnen Gelenkes können Kortisoninfiltrationen oder die Injektion von radioaktiven Medikamenten in das entzündete Gelenk helfen. Bei weiter fortgeschrittenen Fehlstellungen, bei denen kein Konfektionsschuh mehr passt, kann auch das Tragen maßgefertigter orthopädischer Schuhe Beschwerden lindern.