Naturheilkunde Was ist Osteopathie? Wie kann sie helfen?

So steht zum Beispiel aus der Sicht eines Osteopathen die rechte Schulter immer auch mit der Leber im rechten Oberbauch in engem Zusammenhang, da die "Ketten" aus Muskeln und Faszien auf der rechten Körperseite miteinander interagieren.

Gleiches gilt für die linke Körperhälfte: So "hängt" zum Beispiel der Magen an der linken Schulter. Bei Magenproblemen wird ein Osteopath also immer auch die linke Schulter als möglichen Auslöser mitbehandeln und umgekehrt.

Typisch sind auch Bauchprobleme, die mit dem Kiefer in engem Zusammenhang stehen. Die Erklärung dafür: Der Vagusnerv, der größte Nerv unseres Körpers, setzt an den Kopfgelenken an der Halswirbelsäule an und versorgt neben dem unteren Rücken auch die Bauchorgane.