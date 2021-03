Dieses chemische Ungleichgewicht in unseren Zellen können wir mithilfe der Schüßlersalze selbst beheben. Die Apothekerin empfiehlt zum Beispiel jetzt im Frühjahr eine Detox-Kur. "Dafür habe ich Kaliumsulfuricum, Natriumsulfuricum und Calziumsulfuricum rausgesucht, als drei besondere Salze jetzt im Frühjahr. Hier geht es primär darum, dass Schlackenstoffe besonders gut ausgeleitet werden und die Gleichgewichte dieser Salze in den Zellen wieder hergestelltwerden.“

Wer mehr über Schüßlersalze wissen möchte, lässt sich am besten von einem Heilpraktiker beraten. Bildrechte: imago/Panthermedia

Aber auch im Krankheitsfall kann man je nach Art der Schmerzen oder Beschwerden selbst bestimmen, wie häufig man zu den Schüßlerasalzen greift. Günstig ist aber auf jeden Fall eine Beratung beim Apotheker oder beim Heilpraktiker. Julia Kroner ist Heilpraktikerin, sie empfiehlt im Akutfall, also zum Beispiel bei einer akuten Erkältung oder bei Schmerzen, Krämpfen, Kopfschmerzen Schüßlersalze recht engmaschig einzunehmen: "Man kann also auch alle zehn Minuten eine Tablette lutschen, kann das dann in der zweiten Stunde erweitern auf eine Tablette alle 15 Minuten und in der dritten Stunde, alle halbe Stunde eine Tablette - und es dann ausklingen lassen."



Die Salze sollte man dann langsam absetzen, doch dem Körper auf jeden Fall solange geben, bis alle Beschwerden abgeklungen sind.