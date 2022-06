Alle vier Wochen stecken wir in einer anderen Haut. So lange braucht nämlich die Haut eines gesunden Menschen, um sich komplett zu erneuern. In der Basalzellschicht der Oberhaut werden ständig neue Zellen produziert, die dann verhornen und nach außen wandern. Dort ersetzen sie die abgestorbenen Zellen.

Bei Menschen, die an Schuppenflechte – medizinisch Psoriasis – leiden, ist dieser natürliche Ablauf gestört. Ein entzündlicher Prozess bewirkt, dass sich die Hautzellen viel häufiger teilen. Die Haut kommt mit dem Abschuppen nicht nach. So entstehen die typischen schuppigen und geröteten Hautpartien. Oft verläuft die Krankheit in Schüben. Psoriasis ist entgegen immer noch bestehender Vorurteile nicht ansteckend. Etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Erkrankung. Eine Heilung gibt es nicht – inzwischen aber sehr gute Möglichkeiten zur Behandlung.