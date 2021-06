CROS-Systeme

Eine weitere Option: Das gesunde Ohr wird genutzt, um für die kranke Seite "mitzuhören". Nach diesem Prinzip funktionieren sogenannte CROS-Systeme. CROS steht für "Contralateral Routing Of Signal", was "Schallumleitung" bedeutet. Das noch intakte Ohr bekommt dazu ein spezielles externes Hörgerät. Dessen Mikrofon steckt aber nicht im Gerät selbst, sondern wird auf der anderen Seite, also im oder hinter dem "schlechten" Ohr, angebracht.

Die Signale dieses Mikrofons werden dann per Kabel oder über Funk an das Hörgerät übertragen. So wird für 30 bis 40 Prozent der Patienten das räumliche Hören wieder möglich. Nachteil: Der Gehörgang des noch gesunden Ohres wird durch das Hörgerät "zugestopft".

Knochenleitungsimplantat

Eine weitere Möglichkeit – auf der "tauben" Seite kommt ein besonderes implantierbares Hörgerät zum Einsatz, ein so genanntes Knochenleitungsimplantat. Es nimmt die akustischen Signale auf und wandelt sie in Vibrationen um, die auf den Schädelknochen übertragen werden. So gelangt das Schallsignal über den Knochen, der als eine Art Brücke funktioniert, an das gesunde Ohr auf der anderen Seite.