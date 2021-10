Eva Lücke: Wird vom behandelnden Arzt ein Lungenhochdruck vermutet, so wird er eine ausführliche Befragung und körperliche Untersuchung durchführen. Mit Hilfe eines Ultraschalls des Herzens kann der Arzt die Funktion des rechten Herzens beurteilen und den Druck im kleinen Lungenkreislauf abschätzen. Weitere Untersuchungen, wie z.B. ein EKG, eine Lungenfunktion, die Messung des Sauerstoff- und Kohlendioxidgehaltes im Blut und ein CT vom Brustkorb können ebenso notwendig werden. Erst ein Rechtsherzkatheter sichert die Diagnose. Ob und in welchen Abständen ein Herzultraschall durchgeführt werden sollte, entscheidet der behandelnde Arzt.

Eva Lücke: Es gibt verschiedene Formen und Ursachen des Lungenhochdruckes. Ist z.B. eine Lungenerkrankung wie die Lungenfibrose ursächlich für den erhöhten Druck, so sollte diese behandelt werden. Liegt dem Lungenhochdruck eine Herzklappenerkrankung zu Grunde, so sollte diese behandelt werden. Für ein paar Formen gibt es spezifische Medikamente. Diese können als Tablette eingenommen oder aber auch inhaliert werden. Manchmal muss man die Medikamente auch kontinuierlich direkt in die Blutgefäße verabreicht bekommen. Bei ausgeprägtem Sauerstoffmangel kann darüber hinaus eine Langzeitsauerstofftherapie verordnet werden. Bei Wassereinlagerungen in den Beinen helfen Medikamente, welche die Flüssigkeitsausscheidung fördern.