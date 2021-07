Gerät ein Schwimmer in Not, können Laien helfen, sollten aber nie den Eigenschutz außer Acht lassen. Die erste Maßnahme sollte immer sein, einen Notruf abzusetzen. "Für jemanden, der nicht als Rettungsschwimmer ausgebildet ist, dem rate ich davon ab, ins Wasser zu springen und dorthin zu schwimmen. Der bringt sich nur selber in Gefahr und dann müssen wir zwei Leute retten“, warnt Heiko Schwiegk.

In Panik geratene Schwimmer könnten sich an ihre Retter klammern und sie mit in die Tiefe ziehen. Ist kein Rettungsschwimmer in der Nähe, können Schwimmhilfen, Surfbretter oder ein Rettungsring helfen, damit sich der hilfesuchende Schwimmer daran klammern und über Wasser halten kann.