Bildrechte: Agnes Binzenhöfer

Beispiel Akute intermittierende Porphyrie (AIP) Die akute intermittierende Porphyrie ist eine genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung der Leber. Nur eine von 100.000 Personen leidet an dieser seltenen Krankheit. In ganz Deutschland sind seit 1965 ca. 5.000 Fälle von AIP registriert worden. Bei der Krankheit kann der Körper einen Stoffwechselprozess in der Leber nicht richtig ausführen, was dazu führt, dass sich der Körper vergiftet. Die Giftstoffe greifen auch das vegetative Nervensystem an und sorgen für starke Bauchschmerzen, Lähmungserscheinungen und Halluzinationen.