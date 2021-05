Servicestunde | 26.05.2021 Online-Sprechstunden am Welt-MS-Tag

Am 30. Mai ist Welt-MS-Tag. Unter dem Motto "Stay Connected. Wir bleiben in Verbindung!" macht die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V. darauf aufmerksam. Wie Erkrankte die derzeitige Situation erleben, was für sie jetzt wichtig ist, wird das Thema in der MDR THÜRINGEN Servicestunde ab 11 Uhr. Moderatorin Sina Waage spricht mit dem Neurologen und Schmerztherapeuten Dr. Udo Polzer.