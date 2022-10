Lebensqualität Sicher Wohnen im Alter

Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen oder Wohnen mit Service ist auch eine Möglichkeit, weiterhin in einer eigenen Wohnung zu leben. Allerdings ist "betreutes Wohnen" kein gesetzlich geschützter Begriff. Altersgerechte Wohnungen und die entsprechenden Dienstleistungsangebote sind nicht umsonst zu haben. Die Kosten werden von den Mieterinnen und Mietern getragen.

Wer sich für das betreute Wohnen in einer Seniorenwohnanlage entscheidet, kann ebenfalls in einer eigenen Wohnung leben, erhält aber bei Bedarf die nötige Versorgung.

Wem Arbeiten wie putzen, kochen oder waschen allerdings schwer fallen, hat die Möglichkeit, bestimmte Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen. Dazu zählen zum Beispiel: Fahr- und Lieferdienste, Ambulante Pflege, Mahlzeitenservice, Reinigungsservice, Wäscheservice, Einkaufsservice – auf eigene Kosten.

Je nach Einrichtung ist das betreute Wohnen auch für alle Pflegestufen geeignet.