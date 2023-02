Ursprünglich entstanden als sommerliche Trainingsvariante für Skilangläufer und Biathleten, hat sich Rollski in den letzten Jahrzehnten zu einer eigenen Sportart mit internationalen Wettkämpfen und Verbänden entwickelt. Zwar ist das Skifahren auf Rollen in Deutschland im Unterschied zu Ländern wie Norwegen, Schweden, Russland oder auch Italien noch eine Randsportart, doch immer mehr Hobbysportler entdecken das ganzheitliche Training für sich.

Rollski fahren kann man überall da, wo der Untergrund asphaltiert ist. "Am meisten Spaß macht es in einer schönen Landschaft, um Seen oder durch Wälder zu fahren", sagt Moritz Kirschner, Rollskiprofi aus Leipzig. Ansonsten gibt es kaum Einschränkungen: "Diesen Sport kann jeder betreiben, er eignet sich perfekt für Jung und Alt – man kann im Kindesalter einsteigen oder erst mit 60, 70 und aufwärts."