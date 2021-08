Eine Refluxerkrankung kann auch anatomische Gründe haben. Zwischen Speiseröhre und Magen liegt der sogenannte Magenmund. Gelangt Nahrung über die Speiseröhre in den Magen, verschließt er sich und verhindert so, dass Speisebrei und Magensäure zurück in die Speiseröhre gelangen. Funktioniert dieser Schließmechanismus nicht richtig, fließen Nahrungsreste und Magensäure zurück in die Speiseröhre.