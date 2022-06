Eine Erkältung (Ärzte sprechen dabei oft von einem grippalen Infekt) beginnt langsam mit Kribbeln in der Nase, Niesen, wässrigem Schnupfen, der später fest und gelbgrün werden kann. Hinzukommen Halsschmerzen, Heiserkeit, trockener Husten, später mit Auswurf. Die Temperatur liegt unter 38°C, nach 5-7 Tagen kann sich daraus eine Bronchitis, Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündung entwickeln. Verstopfte Nase und Kratzen im Hals sind typische Begleiterscheinungen einer Erkältung. Bildrechte: imago images/photothek

Ja, aber es liegt auch daran, dass zu dieser Jahreszeit mehr Mikroben in der Luft sind, weniger Licht zur Verfügung steht und der Körper angestrengter arbeiten muss, wegen der Temperaturunterschiede von drinnen und draußen. Hinzukommt die trockene Heizungsluft.

Auch halten wir uns öfter mit anderen Menschen in enger räumlicher Nähe in geschlossenen Räumen auf. Dabei können die Viren schneller wandern.

Besonders wichtig ist es jetzt, sich vor Ansteckung zu schützen. Dazu zählt auch häufiges Händewaschen.

Joggen und Radfahren aktivieren unsere Abwehrkräfte. Bildrechte: dpa auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse achten, damit dem Körper alle lebensnotwendigen Vitamine und Mineralstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen

ausreichend trinken: besonders geeignet sind Teesorten wie Ingwer-, Holunder- oder Lindenblütentee, die das Immunsystem anregen

warm-kalte Wechselduschen beleben und aktivieren das Immunsystem – aber nur, wenn man noch nicht erkältet ist

den Temperaturen angemessene Kleidung tragen

sich viel an der frischen Luft bewegen

Sport steigert die Immunabwehr

ausreichend schlafen

Stress, trockene Heizungsluft und Durchzug vermeiden und immer gut lüften.

viel trinken, um Schleim zu lösen, z.B. Kräutertees mit Thymian oder Salbei und zum Süßen Honig verwenden

Inhalation mit heißem Wasserdampf fördert die Durchblutung der Schleimhäute, auch ein heißes Bad mit ätherischen Ölen trägt zur Entspannung bei und befreit die Atemwege

um trockene Heizungsluft zu vermeiden, die die Schleimhäute austrocknet, eine Schale mit Wasser und einem Tropfen ätherischem Öl auf die Heizkörper stellen

Spaziergänge an der frischen Luft (nicht bei Fieber)

lauwarme Wadenwickel helfen gegen das Fieber

Stress vermeiden, damit der Körper Kraft hat, gegen die Viren zu kämpfen

Brustwickel, z.B. aus heißen, gestampften Kartoffeln, lindern den Husten

hilft auch bei Husten: eine Zwiebel in Würfel schneiden, mit Kandiszucker bei schwacher Hitze aufkochen, eine Weile stehen lassen, den Sud durch ein Tuch oder einen Kaffeefilter sieben und dann löffelweise einnehmen

Hühnersuppe stärkt die körpereigene Abwehr

Hühnersuppe blockiert im Organismus bestimmte weiße Blutkörperchen, so genannte Neutrophile, die für Entzündungsprozesse mitverantwortlich sind und bei Virusinfektionen, so auch bei grippalen Infekten, in großen Mengen freigesetzt werden. Das brachten Studien an der Universität von Nebraska zutage.



Und auch das ist belegt: In Hühnersuppe steckt der Eiweißstoff Cystein. Und der wirkt entzündungshemmend und abschwellend auf die Schleimhäute. Zusätzlich enthält Hühnersuppe beträchtliche Mengen des Mineralstoffs Zink, das gebunden ist an den Eiweißbaustein Histidin. Durch diese Kombination soll das bei Infekten hilfreiche Zink besonders gut aufnehmbar sein. Schon die Großmutter wusste, dass eine frische gekochte Hühnersuppe bei Erkältung gut tut. Bildrechte: Colourbox.de

Rezept für eine Hühnersuppe mit Reis für 6 Personen

1 Suppenhuhn

1 Zwiebel

1 Bund Suppengrün

2 EL Petersilie

2 Tassen Reis

3 TL Instant-Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

3 l Wasser

Das Wasser in einen großen Suppentopf geben und mit etwas Salz zum Kochen bringen. Das Huhn ohne Innereien in den Topf geben und etwas Pfeffer hinzufügen. Es sollte etwa 1 ½ Stunden bei geringer Hitze köcheln. In der Zwischenzeit das Suppengrün waschen, die Zwiebel putzen und alles klein schneiden.

Das Huhn herausnehmen und beiseitestellen. Das geschnittene Gemüse und den Reis in den Topf geben und mit Gemüsebrühe abschmecken. Nach etwa 20 Minuten sind Reis und Gemüse gar.

Inzwischen das Hühnerfleisch von Knochen und Haut befreien und die mundgerechte Stücke in die Suppe geben. Diese kurz kochen lassen. Vor dem Servieren mit etwas Petersilie bestreuen.

Wer die entzündungshemmende Wirkung der Hühnersuppe noch steigern will, kann je nach Geschmack ein Stück Ingwerwurzel oder etwas Chili mitkochen.

Erkältung, grippaler Infekt oder Allergie – wie soll man das nur unterscheiden, wenn die Symptome Husten und Schnupfen sind?

Diese Fragen können dabei helfen:



Leiden Sie an geröteten Augen, jucken und tränen sie?

Müssen Sie häufig niesen?

Werden die Beschwerden stärker, wenn Sie nach draußen gehen?

Ist Ihr Nasensekret klar und flüssig?

Hatten die Eltern eine Allergie?

Lauten die meisten Antworten "Ja", dann handelt es sich wahrscheinlich um eine Allergie – dies kann bei einem Allergologen oder bei einem HNO-Arzt abgeklärt werden.