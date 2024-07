Bei der Sonnenallergie handelt es sich um eine polymorphe Lichtdermatose (PLD), also eine durch UV-Licht ausgelöste Hauterkrankung, die sich unterschiedlich äußern kann, sagt Mareike Alter, Dermatologin an der Universitätshautklinik in Magdeburg. Eine Sonnenallergie geht mit starkem Juckreiz einher. Die genaue Ursache ist ungeklärt: "Es scheint eine genetische Veranlagung vorzuliegen; wahrscheinlich ist zudem eine durch UV-Licht bedingte Überempfindlichkeitsreaktion", so Alter.