Sonnenbrillen gibt es für wenige Euro im Online-Shop, beim Discounter oder im Schmuckladen. Achten Sie beim Kauf auf einen UV-Filter. Kennzeichnungen wie "UV 400" oder "100% UV-Schutz" garantieren einen maximalen Schutz vor Sonnenschäden am Auge garantieren.

Was sind polarisierte Gläser? Polarisierte (auch: polarisierende) Gläser reduzieren Blendung und Spiegelung von glatten und glänzenden Oberflächen wie Wasser, nassen Straßen oder Glas. Sie sind ideal für Menschen, die viel Auto oder mit dem Boot fahren, angeln, Wassersport treiben oder im Winter wandern gehen. Achtung: Polarisierte Gläser verzerren die Anzeigen auf LCD-Displays wie Handys.

Wer eine Sonnenbrille kauft, muss sich für eine von fünf Tönungsstufen entscheiden. Die hat nichts mit dem UV-Schutz zu tun. Die Tönungsstufe gibt an, wie stark die Brille die Augen vor blendenden Sonnenstrahlen bewahrt.

• Sonnenbrillen mit Filterkategorie 4 (92 bis 97 Prozent Lichtabsorption) sind am dunkelsten getönt und für den Einsatz im Hochgebirge, im Schnee und auf Gletschern gedacht. Fürs Autofahren sind sie aber zu dunkel.

Ab UV-Index 3 (zu finden in der Wetter-App) empfehlen Optiker, eine Sonnenbrille zu tragen, auch wenn die Sonne nicht gleißend vom blauen Himmel strahlt. Denn auch durch eine dünne Wolkendecke dringt schädliche UV-Strahlung ins Auge.

Um aber lange Freude an ihr zu haben, sollten Sie sie gut pflegen. Vor allem die Beschichtung auf den Gläsern kann altern, wenn die Brille ungeschützt der Hitze ausgesetzt ist, zum Beispiel in einem geparkten Auto auf dem Armaturenbrett. Oder wenn sie in die Hosentasche gesteckt wird, wo die Gläser zerkratzen. Oder wenn sie falsch gereinigt wird.