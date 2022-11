Prof. Katarina Stengler: Dass wir jetzt in dieser Situation Angst haben ist einerseits sehr verständlich, weil solche globalen Krisen auch Menschen verunsichern, die vorher gar nicht mit Angst und Panik zu tun hatten. Es geht ans Eingemachte. Der Krieg ist in Europa, das war in den letzten Jahrzehnten nicht so. Wir sind an unsere Existenzgrenzen gebracht. Die Menschen sind auf sich selbst zurückgeworfen, sagen, jetzt muss ich mich erstmal um mich kümmern. Die viel zitierte Solidarität, die in Krisen greift, ist auch ein bisschen aufgebraucht.

Prof. Katarina Stengler: Das sind Folgen, die sehr früh auftreten – ganz klar auch durch die Überflutung an Informationen. Es wird immer gesagt, Informationen dosieren, sich ein-, maximal zweimal am Tag über das aktuelle Weltgeschehen informieren, nicht mehr. Bei einer Überflutung kommen Sie schnell nicht mehr in den Schlaf und fangen an, sich selber zu behandeln – nicht nur indem Sie Schlafmittel nehmen, sondern auch öfter Wein trinken oder auch Essen und Trinken, was dann unkontrollierter passiert. Da setzen Mechanismen ein, die vermeintlich Ruhe und Ablenkung bringen sollen. Aber am Ende wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt.