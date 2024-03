Damit wir auch nur einen hörbaren Laut zustande bringen, müssen ganz verschiedene Strukturen des Körpers zusammenspielen. Wie bei einer Orgel, die erst durch einen Luftstrom zum Klingen gebracht wird, müssen wir zunächst Atem sammeln, der dann im Kehlkopf die Stimmlippen in Schwingungen versetzt. Der entstehende Ton wird in Rachen, Mund und Nase verstärkt und moduliert. Zunge, Zähne, Lippen und Gaumen formen schließlich Silben und Wörter, bilden Sätze, über die wir uns mit anderen Menschen verständigen.



Der eigentliche Sitz der Stimme ist der so genannte Stimmapparat im Kehlkopf, hier sind die beiden Stimmlippen gespannt. Beim normalen Ein- und Ausatmen ist der Zwischenraum zwischen den Stimmlippen, die Stimmritze, weit geöffnet. Um einen Ton zu bilden, werden die Stimmlippen durch ein System von Nerven, Muskeln und Knorpeln so in den Luftstrom gestellt, dass sich die Stimmritze schließt und die Stimmlippen in der gewünschten Frequenz zu schwingen beginnen. Je stärker die Anspannung der Stimmlippen, desto schneller die Schwingung und desto höher der Ton. Weil die vielen beteiligten Strukturen bei jedem Menschen etwas anders angelegt sind, bekommt jede Stimme einen individuellen und wiedererkennbaren Klang.