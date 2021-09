Die Vorteile liegen auf der Hand: Online-Termine gibt es meist schneller als Termine in der Praxis. Gerade auf dem Land entfallen weite Wege. Langes Warten in der Praxis? Fehlanzeige. Online-Sprechstunden werden somit immer beliebter, nicht nur bei Haus-, sondern auch bei Fachärzten.

Die Leipziger Hautärztin Dr. Marion Krakor bietet schon seit einiger Zeit zusätzlich zu ihrer Sprechstunde in der Praxis auch Ferndiagnosen via Telemedizin an. Dafür hat sie sich einem Netzwerk des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen (BVDD) angeschlossen, über welches sie Anfragen nicht nur aus Leipzig, sondern aus ganz Deutschland bekommt. Patientinnen und Patienten können mittlerweile unter verschiedenen Angeboten auswählen. Krankenkassen werben mit Online-Sprechstunden, welche zu Hause am Computer, aber auch unterwegs via APP durchgeführt werden können. Allerdings sind viele dieser Angebote momentan noch in der Testphase.